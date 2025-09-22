ЗСУ ліквідували чергову партію окупантів і три гелікоптери: Генштаб оновив втрати РФ

© Олександр Павлюк

Протягом доби російська армія втратила 960 військових у боях на фронті в Україні. Сили оборони також знищили три гелікоптери та багато іншої російської техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати Росії на 22 вересня

Загальні бойові втрати російських військ станом на 22 вересня орієнтовно становлять:

особового складу — близько 1 102 570 (+960) осіб,

танків — 11194 (+1),

бойових броньованих машин — 23282 (+1),

артилерійських систем — 32999 (+47),

РСЗВ — 1493 (+1),

засобів ППО — 1218,

літаків — 422,

гелікоптерів — 344 (+3),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 62 001 (+403),

крилатих ракет — 3747,

кораблів/катерів — 28,

підводних човнів — 1,

автомобільної техніки та автоцистерн — 62 363 (+118),

спеціальної техніки — 3969.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, понад 40% росіян, які отримали повістки щодо «часткової мобілізації», загинули в перший рік на фронті. Майже половина мобілізованих — 42% — загинули першого року після оголошення «часткової мобілізації» восени 2022-го.