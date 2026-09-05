ЗСУ мають нові просування на фронті: де росіянам довелося відступити

ЗСУ просунулися на кількох напрямках — нові дані ISW / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Українські війська останнім часом просунулися на півночі Харківської області, на схід від Слов’янська та в районі Новопавлівки.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Ситуація на Харківщині

За даними аналітиків, українські війська нещодавно просунулися або втримали позиції на півночі Харківської області. Український підрозділ, який діє на цій ділянці фронту, повідомив про відбиття атак росіян поблизу Одрадного, що на схід від Харкова.

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В ISW зазначають, що ця інформація свідчить про контроль Сил оборони над Одрадним і суперечить попереднім заявам російської сторони.

Українські військові також продовжують завдавати ударів по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій частині Харківської області. Генеральний штаб ЗСУ 4 вересня повідомив про ураження командно-спостережного пункту російських військ у Петрівці, розташованій на північний схід від Куп’янська.

На Борівському напрямку окупанти 3 та 4 вересня проводили обмежені наступальні операції, однак, за оцінкою ISW, просунутися їм не вдалося. Українські війська на цій ділянці фронту контратакували.

Що відбувається біля Лимана

Російські війська продовжують проникати до району на південь від Лимана. В ISW вважають, що окупанти намагаються таким чином проникнути до самого міста та поступово створити загрозу українським позиціям і шляхам постачання в районі Лимана та Слов’янська.

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Геолокаційні кадри, оприлюднені 1 вересня, зафіксували удар українських військ по російській позиції на південь від північної частини Діброви, розташованої південніше від Лимана.

«Українські війська завдали удару по російській позиції на південь від північної частини Діброви (на південь від Лимана), згідно з геолокаційними відеозаписами, опублікованими 1 вересня, після того, що, за оцінкою ISW, було російською місією проникнення», — йдеться в матеріалі.

Водночас українська сторона спростувала заяви Росії про нібито захоплення Святогірська на північний захід від Лимана. Російські мілблогери 4 вересня продовжували стверджувати, що окупанти нібито проводять «зачистку» міста.

Однак речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, заявив, що російські розвідувальні підрозділи все ще перебувають далеко від річки Сіверський Донець і Святогірська.

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Крім того, російські джерела повідомляли про українські контратаки на південній околиці Лимана та поблизу Дробишевого, що розташоване на північний захід від міста та на схід від Святогірська. За оцінкою ISW, це свідчить про те, що українські війська утримують позиції значно східніше від Святогірська, а російські сили, ймовірно, не змогли просунутися на захід від Дробишевого.

Аналітики також нагадали, що російський диктатор Володимир Путін ще 1 вересня заявляв про нібито захоплення Святогірська російським Північним угрупованням військ. В ISW назвали цю заяву безпідставною та такою, що не відповідає наявним доказам.

Росіяни можуть посилити атаки на Лиманському напрямку

В ISW припускають, що протягом найближчих тижнів і місяців російська армія може активізувати наступальні дії в районі Лимана на тлі погіршення погодних умов.

Речник української бригади, яка воює на цьому напрямку, прогнозує, що російські війська посилять спроби просування з настанням холодної та дощової погоди, як це вже відбувалося раніше.

За його словами, російське командування регулярно поповнює підрозділи 25-ї загальновійськової армії, які діють у цьому районі. Водночас речник зазначив, що російські військові, яких спрямовують туди, мають низький рівень підготовки.

Українські війська просунулися на схід від Слов’янська

Сили оборони також нещодавно просунулися на схід від Слов’янська. Російські війська, за оцінкою ISW, намагаються захопити тактичні висоти в цьому районі, щоб створити сприятливіші умови для можливого майбутнього наступу на місто.

Геолокаційні відеозаписи, оприлюднені 3 вересня, показують російський удар по українських позиціях у північно-західній частині Рай-Олександрівки, що на схід від Слов’янська. Аналітики вважають це свідченням нещодавнього просування українських військ у цьому районі.

Ситуація поблизу Слов’янська / © Інститут вивчення війни (ISW)

ISW також звернув увагу на докази, які суперечать заявам начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова від 27 серпня про російські успіхи на схід від Слов’янська.

Геолокаційні кадри від 3 вересня показують удари російських військ по українських позиціях в Оріхуватці, на захід від Рай-Олександрівки, а також уздовж західного берега каналу Сіверський Донець — Донбас. За оцінкою аналітиків, це свідчить, що українські війська продовжують утримувати позиції в цьому районі всупереч заяві Герасимова про нібито захоплення Оріхуватки.

Бої в районі Костянтинівки та Дружківки

3 та 4 вересня російська армія продовжувала наступальні операції на тактичному напрямку Костянтинівка — Дружківка, однак підтвердженого просування не мала. Українські війська водночас продовжують утримувати позиції, які перешкоджають спробам росіян просуватися в районі Костянтинівки.

Ситуація на Покровському напрямку

На Добропільському напрямку російські війська нещодавно провели інфільтраційну операцію. Геолокаційні відеозаписи, оприлюднені 3 вересня, показують удар українських військ по російських позиціях у східній частині Добропілля.

На Покровському напрямку російські війська 3 та 4 вересня продовжували наступальні операції, однак підтвердженого просування не мали.

Водночас повідомляється про посилення російських атак після перекидання до цього району додаткової живої сили. Український батальйон безпілотних систем 4 вересня повідомив, що протягом серпня-вересня 2026 року росіяни активізували наступальні операції на Покровському напрямку та майже вдвічі збільшили кількість піхотинців, розгорнутих на цій ділянці фронту.

Просування ЗСУ біля Новопавлівки

Українські війська також нещодавно мали просування на Новопавлівському напрямку — ділянка фронту на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 вересня, свідчать про просування Сил оборони на захід від Котлярівки, трохи східніше від Новопавлівки.

Російські війська 3 та 4 вересня проводили обмежені наступальні операції на Олександрівському напрямку, однак просунутися не змогли.

На Гуляйпільському напрямку та в західній частині Запорізької області окупанти також продовжували наступальні дії протягом 3 та 4 вересня. За даними ISW, підтверджених просувань російських військ на цих ділянках не зафіксовано.

На Херсонському напрямку 4 вересня ані українські, ані російські джерела, які відстежує ISW, не повідомляли про наземну активність.

Нагадаємо, у ніч проти 4 вересня підрозділи Сил оборони України завдали низки успішних ударів по військових об’єктах російської армії. Під вогнем опинилися склади ударних дронів, командні пункти, радіолокаційна станція та бази паливно-мастильних матеріалів на території РФ, Криму та інших окупованих регіонів.

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