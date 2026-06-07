ЗСУ мають просування біля Костянтинівки: оцінка ситуації від ISW

© ТСН.ua

Реклама

Українські військові досягли тактичних успіхів на Косянтинівському напрямку, попри активні спроби російських сил просунутися та закріпитися в районі.

Про це свідчать геолокаційні відео, оприлюднені на початку червня, пише ISW.

Яка ситуація в райні Костянтинівки

Зокрема, ЗСУ просунулися на південно-західних і західних околицях Костянтинівки.

Реклама

«Українські війська діють у західній та південній Костянтинівці, на північній околиці Іллінівки (на південь від Костянтинівки) та в північній Степанівці (на південний захід від Костянтинівки) — усі ці райони, де, за попередніми даними російських джерел, присутні російські війська», — зазначається у звіті.

Водночас фіксується присутність російських військ у різних районах Костянтинівки. За оцінками аналітиків, окупанти намагаються закріпитися після тактики інфільтрації малими групами.

Українська сторона, своєю чергою, завдає ударів по позиціях противника з різних напрямків, стримуючи його просування.

Окрім цього, за даними військових, українські сили контролюють населений пункт Тихонівка на північний схід від Костянтинівки.

Реклама

Російські війська продовжують штурмові дії. Нещодавно вони здійснили моторизований наступ із використанням бойових машин піхоти, а також активно поповнюють свої підрозділи — до 80% їхнього складу вже доукомплектовано.

За словами українських військових, противник використовує густу літню рослинність для маскування та проникнення в тил. Російська піхота також намагається просуватися малими групами в обхід позицій ЗСУ.

Ймовірною метою таких дій є вихід до траси Костянтинівка — Краматорськ та спроба оточення українських сил у районі міста. Раніше йшлося про те, що Росія провалила весняний наступ, попри великі втрати. Весняна наступальна кампанія російської армії фактично завершилася провалом, а травень став одним із найгірших місяців для окупантів.

Нагадаємо, Росія повністю провалила весняний наступ. За словами військового оглядача Олександра Коваленка, попри активні штурми, РФ змогла просунутися лише приблизно на 20 кв. км, зазнаючи значних втрат у живій силі та техніці. Експерт наголошує, що ситуація нагадує 2022 рік, але тоді росіяни відступали, а зараз — безрезультатно наступають. Додатковою проблемою для армії РФ стала погіршена логістика: українські сили активно б’ють по шляхах постачання, що підриває боєздатність ворога.

Реклама

Новини партнерів