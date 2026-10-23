ЗСУ матимуть власний супутниковий зв’язок: Україна починає співпрацю з Nokia та ICEYE

Фінський виробник мікросупутників ICEYE / © Getty Images

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Міноборони України підписало меморандум про наміри щодо розробки з Nokia та ICEYE суверенної системи супутникового зв’язку. Нова технологія забезпечить надійну комунікацію для оборонних потреб, якій не завадять перебої в роботі наземної інфраструктури.

Про партнерство оголосив президент України Володимир Зеленський та поділилась деталями компанія ICEYE.

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«Домовились, що будемо використовувати більше супутникові спроможності Фінляндії. Це важливо для нашої оборони, для стійкості України. Домовились про це з Nokia та ICEYE», — написав Зеленський у Мережі.

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Гендиректор ICEYE Рафал Моджевський зазначив, що Україні необхідні захищені та високопродуктивні супутникові системи зв’язку, які перебуватимуть під її власним контролем.

«Ми маємо досвід швидкого розгортання суверенних космічних місій, що допомагають розвивати такі спроможності. ICEYE із гордістю підтримує Україну від 2022 року й надалі налаштована продовжувати цю підтримку», — заявив Моджевський.

Раніше у жовтні ICEYE та Nokia оголосили про спільне партнерство щодо створення захищених супутникових систем зв’язку на низькій навколоземній орбіті, орієнтованих на потреби державних структур.

Очікується, що такі системи використовуватимуться для виконання оборонних завдань, захисту кордонів, забезпечення роботи екстрених служб, а також реагування на природні катастрофи.

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Проєкт базуватиметься на європейських технологіях і передбачатиме можливість для держав самостійно володіти супутниками, наземною інфраструктурою та терміналами, а також контролювати їх. Запуск перших супутників запланований на 2028 рік.

Директор із геополітичних питань та взаємодії з органами влади, очільник підрозділу Nokia Defense Мікко Хаутала наголосив на важливості супутникового зв’язку у випадках, коли наземна інфраструктура стикається з перебоями.

«Країнам потрібен зв’язок, на який можна покластися за будь-яких обставин. Супутникові мережі розширюють і захищають можливості зв’язку, коли наземна інфраструктура зазнає перебоїв. Тому вони є важливим складником будь-якої захищеної системи комунікацій. У межах листа про наміри ми разом з Україною та ICEYE вивчатимемо, як надійні суверенні системи супутникового зв’язку можуть підвищити стійкість України та забезпечити їй контроль над зв’язком, від якого вона залежить», — розповів Хаутала.

Нагадаємо, у серпні 2022 року «Фонд Сергія Притули» придбав для Головного управління розвідки Міноборони України угоду з фінською космічною компанією ICEYE за 600 млн грн. Україна отримала у власність один із супутників ICEYE, який працює на орбіті та законтрактований доступ до бази даних знімків усього сузір’я супутників ICEYE (понад 20 апаратів) щонайменше на рік вперед. Притула повідомляв, що все це дозволить українським захисникам планувати оперативні операції.

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Зауважимо, що домовленість щодо розробки з Nokia та ICEYE суверенної системи супутникового зв’язку з’явилася на тлі запроваджених для України обмежень на роботу супутникового зв’язку Starlink/Starshield. Попри заяву президента США Дональда Трампа про скасування цих обмежень для українських військових, радник президента України Дмитро Литвин та джерела в Міноборони зазначають, що ситуація фактично не змінилася. Обмеження швидкості, зокрема втрата зв’язку на швидкості понад 161 км/год., далі діють. Водночас волонтер Сергій Стерненко повідомив про часткове відновлення роботи в окремих підрозділах.

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