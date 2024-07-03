"ЗСУ мають кращі позиції на полі бою": Зеленський розкрив, від чого залежить новий наступ України

Збройні сили України наразі мають кращі позиції щодо розташування живої сили, ніж це було кілька місяців тому. Їх новий наступ залежить від постачання озброєння Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

Водночас глава держави відкинув думку про глухий кут між українськими та російськими силами на полі бою. Він заявив, що бійці Сил оборони мають кращі позиції щодо живої сили, ніж кілька місяців тому, і новий наступ залежить від озброєння бригад.

Також президент високо оцінив пакет допомоги на 61 мільярд доларів, схвалений Конгресом США цього року, але наголосив, що військова техніка надто довго доставляється на фронт.

"Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми справді довго, довго, довго чекаємо", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський наголосив, що російські окупанти здійснили прорив на Харківському напрямку внаслідок того, що Україна не могла і не мала чим бити по території РФ, де було скупчення підрозділів російської армії.

Зеленський: Готуємо кроки, щоб окупант втрачав більше!

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