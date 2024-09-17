ЗСУ мають нову стратегію операції в Курській області: деталі від Forbes

Українські Збройні сили мають нову стратегію в Курській області. Вона полягає в тому, аби швидко переміщатися і брати російські війська в оточення.

Про це повідомляє аналітик Forbes Девід Екс.

Минулого тижня ЗСУ прорвали російську оборону на новій ділянці російсько-українського кордону біля села Новий шлях, то це шокувало багатьох. Втім, тепер ця мета стає зрозумілішою. наголошує аналітик.

"Українська тактична група, очевидно, очолювана 95-ю повітряно-штурмовою бригадою, перерізає шлях праворуч у міру просування за Новий Шлях і через південні квартали найближчого російського міста, Веселе. Іншими словами, українські війська розвертаються в бік головного Курського виступу. Якщо українці, які наступають на північний схід від Нового Шляху, зможуть з'єднатися з українцями, які перебувають на головній ділянці, то вони відсічуть потенційно тисячі росіян між собою і кордоном", - повідомив Девід Екс.

З його слів, місцеві географічні умови сприяють спробам ЗСУ оточити російські війська. Річка Сейм утворює природний кордон уздовж більшої частини північного краю потенційної кишені, обмеженої з лівого і правого флангів українськими військами, що наступають.

Українські військові знищили всі постійні мости через Сейм у цьому районі. Саме тому армія РФ на південь від річки (їх там можуть бути цілі батальйони) залежать від тимчасових понтонних мостів або вузького сухопутного мосту через місто Коренєве. Саме тому ЗСУ невпинно обстрілюють понтони, щойно росіяни їх встановлюють. Також, зауважив Екс, саме з цієї ж причини українські війська наступають на Кореневе, маючи намір зруйнувати сухопутний міст.

У Курській області можливе оточення російських військ. Мапа Forbes.

Крім того співвідношення сил у Курській області також може вплинути на шанси українців на успіх у потенційному оточенні. За розрахунками Девіда Екса, Київ виділив близько 10 тис. військовослужбовців для двостороннього вторгнення в до Курська. Своєю чергою. Москва могла направити до регіону 38 тис.військовослужбовців. Втім, багато хто з них - це погано навчені молоді призовники.

Нагадаємо, фахівці Defense Express повідомляли, що українські військові розпочали у Курській області РФ другу фазу операції. Зараз Сили оборони наступають щонайменше на трьох ділянках: у Глушковському районі, трохи на захід від ділянки Кореневе — Снагість.

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