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ЗСУ майже впритул наблизилися до північно-західної межі Луганської області - Гайдай

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ЗСУ майже впритул наблизилися до північно-західної межі Луганської області - Гайдай

Фото: Борис Бухман

ЗСУ продовжують просуватися на Луганщині.

Вони вже впритул наблизилися до кордону Луганської області на північному заході.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, чоловіків в  "ЛНР" для мобілізації шукають на вулицях за допомогою дронів, а в цей час ЗСУ тихо роблять свою роботу.

"Доки чоловіків в так званій "лнр" атакують з повітря, ЗСУ вже наблизилися майже впритул до північно-західної адмінмежі Луганщини", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, що російські окупанти вивозять людей, що перебували у Сватівській психлікарні, щоб зробити з неї місце оборони. Лікарня має гарну мережу підземних кімнат.

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