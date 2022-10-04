ЗСУ майже впритул наблизилися до північно-західної межі Луганської області - Гайдай

Вони вже впритул наблизилися до кордону Луганської області на північному заході.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також читайте ЗСУ досягнули значних успіхів у районі Лимана і могли прорвати кордон Луганщини у напрямку Кремінної - ISW

За його словами, чоловіків в "ЛНР" для мобілізації шукають на вулицях за допомогою дронів, а в цей час ЗСУ тихо роблять свою роботу.

"Доки чоловіків в так званій "лнр" атакують з повітря, ЗСУ вже наблизилися майже впритул до північно-західної адмінмежі Луганщини", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, що російські окупанти вивозять людей, що перебували у Сватівській психлікарні, щоб зробити з неї місце оборони. Лікарня має гарну мережу підземних кімнат.

Читайте також: