ЗСУ "мінуснули" два десятки ворожої техніки на Херсонщині та знищили склад з боєприпасами на Луганщині

Українські захисники системно знищують ворожу техніку та боєприпаси. Днями Сили оборони поцілили у ворожий склад на Луганщині та знищили ворожу техніку на Херсонщині.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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"Підтверджено вогневе ураження району зосередження військової техніки, а це близько 20 одиниць, 5 листопада, у місті Гола Пристань Херсонської області. Також підтверджено знищення складів з боєприпасами окупантів 5-6 листопада у населених пунктах Горлівка Донецької області та Сватове на Луганщині", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що у Горлівці на Луганщині ЗСУ знищили зосередження техніки ворога, а у Сватовому на "знімальний майданчик" кадирівських тіктокерів прилетіло вибухове вітання від Сил оборони. Ліквідовано три десятки окупантів з Чечні.

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