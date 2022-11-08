ЗСУ "мінуснули" два десятки ворожої техніки на Херсонщині та знищили склад з боєприпасами на Луганщині

ЗСУ активно продовжують "демілітаризацію" Росії.
Українські захисники системно знищують ворожу техніку та боєприпаси. Днями Сили оборони поцілили у ворожий склад на Луганщині та знищили ворожу техніку на Херсонщині.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"Підтверджено вогневе ураження району зосередження військової техніки, а це близько 20 одиниць, 5 листопада, у місті Гола Пристань Херсонської області. Також підтверджено знищення складів з боєприпасами окупантів 5-6 листопада у населених пунктах Горлівка Донецької області та Сватове на Луганщині", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, що у Горлівці на Луганщині ЗСУ знищили зосередження техніки ворога, а у Сватовому на "знімальний майданчик" кадирівських тіктокерів прилетіло вибухове вітання від Сил оборони. Ліквідовано три десятки окупантів з Чечні.
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