ЗСУ "мінуснули" понад 700 окупантів за добу: свіжі дані Генштабу

Росіяни залишають в Україні свою іржаву техніку й кладуть свої нікчемні життя.

ЗСУ продовжують завдавати серйозних втрат армії РФ. Так, за останню добу наші воїни знищили понад 700 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога

Загальні бойові втрати противника від лютого 2022 року орієнтовно склали:

особового складу – близько 376 030 осіб (+760);

танків 6181 – (+10);

бойових броньованих машин – 11 466 (+11);

артилерійських систем – 8 875 (+7);

РСЗВ – 968 (+1);

засоби ППО – 655 (+1);

літаків – 331 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6 936 (+2);

крилаті ракети – 1818 (+0);

кораблі /катери – 23 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 862 (+14);

спеціальна техніка – 1 392 (+3).

Нагадаємо, підтверджені втрати російських військ під Авдіївкою в понад 10 разів переважають втрати Сил оборони України, що демонструє неспроможність військового керівництва окупантів.

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