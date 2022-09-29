ЗСУ "мінуснули" ворожі опорники, командні пункти, позиції ЗРК та станцію-ретранслятор

Сили оборони продовжують нищити російську техніку та склади з боєприпасами.

Минулої доби ЗСУ поцілили по місцях скупчення ворожої техніки та сили.

Про результати роботи українських пілотів, артилеристів та ракетників йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

Протягом доби українські пілоти завдали 16 ударів. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів, 10 місць скупчення озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, збили 4 БпЛА та 4 керовані авіаційні ракети Х-59.

За добу українські ракетники уразили 2 командні пункти, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, 1 станцію-ретранслятор, 3 станції РЕБ, 2 склади з боєприпасами та 1 - з паливо-мастильними матеріалами.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 вересня російська армія завдала ракетного удару по житлових кварталах Дніпра. У результаті атаки загинуло щонайменше три людини, серед них одна дитина. Ще п’ятеро - поранені, у тому числі 12-річна дівчинка.

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