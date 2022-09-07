ЗСУ "мінуснули" ворожий гелікоптер на Херсонщині та 2 безпілотники окупантів

У Херсонській області в окупантів стало на один вертоліт менше.

Ворожий "алігатор" сьогодні вранці збили українські захисники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"7 вересня, близько 8.30 ранку, у небі Херсонщини зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил збито російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Крім того, уночі, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти знову обстріляли Слов'янськ, є влучання у школу та будинок, де під завалами можуть бути люди.

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