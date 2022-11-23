ЗСУ "мінуснули" ворожий ЗРК та знищили блокпост окупантів на Запоріжжі - Генштаб

На Запоріжжі окупантам добряче дісталося від ЗСУ.

На тимчасово захопленій території Запорізької областіросійським окупантам доводиться несолодко. Регулярно їх кошмарять українські бійці.

Про результати такої роботи повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Так, Генштаб отримав уточнену інформацію зі знищення техніки та живої сили ворога на Запоріжжі.

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"21 листопада поточного року, у Запорізькій області підтверджено знищення ворожих зенітного ракетного комплексу С-300 та 5 одиниць військової техніки різного типу в районі населеного пункту Пологи. Окрім того, 40 військовослужбовців отримали поранення. Неподалік Веселого Запорізької області було знищено блокпост окупантів, 15 військовослужбовців отримали поранення різних ступенів тяжкості. У Мелітополі втрати противника склали до 30 осіб пораненими", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти задля доукомплектування та поповнення втрат своїх підрозділів переміщують особовий склад та військову техніку до районів ведення бойових дій. окрема, йдеться про Донеччину.

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