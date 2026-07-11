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ЗСУ "мінуснули" майже 1500 окупантів і спалили їхню техніку: втрати ворога на 11 липня
Росіяни зазнали суттєвих втрат за минулу добу.
За минулу добу окупанти втратили 1490 військових, понад 70 артилерійських систем та чотири засоби протиповітряної оборони.
Про це 11 липня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За підсумками доби втрати противника орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 417 770 (+1 490) осіб
танків — 12 116 (+8)
бойових броньованих машин — 24 922 (+10)
артилерійських систем — 45 754 (+74)
РСЗВ — 1 924 (+1)
засоби ППО — 1 485 (+4)
літаків — 437
гелікоптерів — 353
наземних робототехнічних комплексів — 1 868 (+3)
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 401 925 (+1 294)
крилаті ракети — 4 887
кораблі / катери — 33
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 118 610 (+361)
спеціальна техніка — 4 402
Нагадаємо, ЗСУ розширюють географію успішних ударів: від військових об’єктів у Криму до логістичних вузлів у Херсонській області. Російська окупаційна армія втрачає можливість безпечно використовувати тилові райони.