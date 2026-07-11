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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
130
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1 хв

ЗСУ "мінуснули" майже 1500 окупантів і спалили їхню техніку: втрати ворога на 11 липня

Росіяни зазнали суттєвих втрат за минулу добу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Окупант

Окупант / © Associated Press

За минулу добу окупанти втратили 1490 військових, понад 70 артилерійських систем та чотири засоби протиповітряної оборони.

Про це 11 липня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За підсумками доби втрати противника орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 417 770 (+1 490) осіб

  • танків — 12 116 (+8)

  • бойових броньованих машин — 24 922 (+10)

  • артилерійських систем — 45 754 (+74)

  • РСЗВ — 1 924 (+1)

  • засоби ППО — 1 485 (+4)

  • літаків — 437

  • гелікоптерів — 353

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 868 (+3)

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 401 925 (+1 294)

  • крилаті ракети — 4 887

  • кораблі / катери — 33

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 118 610 (+361)

  • спеціальна техніка — 4 402

Нагадаємо, ЗСУ розширюють географію успішних ударів: від військових об’єктів у Криму до логістичних вузлів у Херсонській області. Російська окупаційна армія втрачає можливість безпечно використовувати тилові райони.

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Дата публікації
Кількість переглядів
130
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