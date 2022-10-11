ЗСУ "мобілізували" за добу на той світ 240 окупантів: найбільше дісталося загарбникам на Донеччині

У Генштабі оприлюднили "свіжі" втрати РФ в Україні.

За минулу добу російські окупанти втратили в Україні близько 240 своїх вояків, літак, десяток артилерійських систем та танків. Найбільше втрат росіяни зазнали у Донецькій області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 11.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 63 110 (+240) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2504 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 5162 (+13) од,

артилерійських систем – 1496 (+10) од,

РСЗВ – 353 (+0) од,

засоби ППО ‒ 181 (+0) од,

літаків – 268 (+1) од,

гелікоптерів – 235 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1114 (+17),

крилаті ракети ‒ 295 (+46),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3916 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, що ЗСУ у Херсонській області за день спалили 15 ворожих танків.Також Сили оборони виявили ангар з ворожою технікою і влучним пострілом його "демілітаризували".

Також російські окупанти на Південному напрямку почали часткове відведення своїх підрозділів вглиб окупованих територій.

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