Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ "мобілізували" за добу на той світ 240 окупантів: найбільше дісталося загарбникам на Донеччині

Дата публікації
Перегляди
887
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ "мобілізували" за добу на той світ 240 окупантів: найбільше дісталося загарбникам на Донеччині

Фото: Національна гвардія України

У Генштабі оприлюднили "свіжі" втрати РФ в Україні.

За минулу добу російські окупанти втратили в Україні близько 240 своїх вояків, літак, десяток артилерійських систем та танків. Найбільше втрат росіяни зазнали у Донецькій області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 11.10 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 63 110 (+240) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 2504 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5162 (+13) од,
  • артилерійських систем  – 1496 (+10) од,
  • РСЗВ  – 353 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 181 (+0) од,
  • літаків – 268 (+1) од,
  • гелікоптерів  – 235 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1114 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 295 (+46),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3916 (+8) од,
  • спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках.  Дані уточнюються.

Нагадаємо, що ЗСУ у Херсонській області за день спалили 15 ворожих танків.Також Сили оборони виявили ангар з ворожою технікою і влучним пострілом його "демілітаризували".

Також російські окупанти на Південному напрямку почали часткове відведення своїх підрозділів вглиб окупованих територій

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
887
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація