ЗСУ "мобілізували" за добу на той світ 240 окупантів: найбільше дісталося загарбникам на Донеччині

У Генштабі оприлюднили "свіжі" втрати РФ в Україні.
За минулу добу російські окупанти втратили в Україні близько 240 своїх вояків, літак, десяток артилерійських систем та танків. Найбільше втрат росіяни зазнали у Донецькій області.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 11.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 63 110 (+240) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2504 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5162 (+13) од,
- артилерійських систем – 1496 (+10) од,
- РСЗВ – 353 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 181 (+0) од,
- літаків – 268 (+1) од,
- гелікоптерів – 235 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1114 (+17),
- крилаті ракети ‒ 295 (+46),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3916 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 136 (+0).
Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, що ЗСУ у Херсонській області за день спалили 15 ворожих танків.Також Сили оборони виявили ангар з ворожою технікою і влучним пострілом його "демілітаризували".
Також російські окупанти на Південному напрямку почали часткове відведення своїх підрозділів вглиб окупованих територій.
Читайте також: