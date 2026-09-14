ЗСУ могли ліквідувати командувача 51-ї армії РФ: що відомо

Армія РФ / Ілюстративне фото / © Reuters

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У Росії повідомили про нібито знищення командувача 51-ї армії Південного військового округу РФ. Йдеться про генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова.

Про це пишутть росЗМІ.

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За їхніми даними, він міг загинути внаслідок удару по штабу російського угруповання. Водночас інформація про загибель російського генерала наразі не має незалежного підтвердження.

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Якщо дані підтвердяться, це стане черговим ударом по командному складу російської армії.

Раніше ЗСУ ліквідували на фронті 50-річного росіянина Володимира, який став відомим у Мережі після участі у шоу «Давай одружимося!» та фрази «Плохо, плохо, неважно», що перетворилася на мем. За даними російських Telegram-каналів, окупант походив з Алтайського краю та вирушив на війну проти України. Він встиг провоювати лише кілька місяців. Раніше чоловік заявляв, що мріє зустрітися з Володимиром Путіним, однак до цієї зустрічі так і не дійшло.

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