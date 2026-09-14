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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
515
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ЗСУ могли ліквідувати командувача 51-ї армії РФ: що відомо

ЗСУ, ймовірно, ліквідували генерал-лейтенанта РФ Мільчакова.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Армія РФ / Ілюстративне фото

Армія РФ / Ілюстративне фото / © Reuters

У Росії повідомили про нібито знищення командувача 51-ї армії Південного військового округу РФ. Йдеться про генерал-лейтенанта Сергія Мільчакова.

Про це пишутть росЗМІ.

За їхніми даними, він міг загинути внаслідок удару по штабу російського угруповання. Водночас інформація про загибель російського генерала наразі не має незалежного підтвердження.

Якщо дані підтвердяться, це стане черговим ударом по командному складу російської армії.

Раніше ЗСУ ліквідували на фронті 50-річного росіянина Володимира, який став відомим у Мережі після участі у шоу «Давай одружимося!» та фрази «Плохо, плохо, неважно», що перетворилася на мем. За даними російських Telegram-каналів, окупант походив з Алтайського краю та вирушив на війну проти України. Він встиг провоювати лише кілька місяців. Раніше чоловік заявляв, що мріє зустрітися з Володимиром Путіним, однак до цієї зустрічі так і не дійшло.

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