ЗСУ могли вивести з ладу енергоміст до Криму: аналітики повідомили про проблеми на півострові

Крим / © Getty Images

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У тимчасово окупованому Криму та на захоплених Росією територіях України виникли масштабні перебої з електропостачанням. Це може бути пов’язано їх із українськими ударами по енергетичній інфраструктурі, зокрема можливим ураженням Таманської підстанції в Краснодарському краї РФ.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Міністерство енергетики РФ заявило про перебої з електропостачанням в окупованому Криму, а також на захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Причиною назвали «зовнішній вплив» на енергетичні об’єкти.

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Окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов також заявив про обмеження електро- та водопостачання на півострові.

«Українські сили продовжили кампанію ударів по енергетичних об’єктах Росії та окупованих територій. Теплові аномалії на Таманській підстанції зафіксували супутникові дані NASA. Як зазначає українське видання Militarnyi, вони могли свідчити про пожежу на об’єкті», — зазначають експерти.

Таманська підстанція є ключовим енергетичним вузлом, який з’єднує чотири лінії енергомосту з Росії до окупованого Криму. За оцінкою Militarnyi, можливе пошкодження об’єкта могло вплинути на електропостачання півострова та інших окупованих територій. Водночас ISW не стверджує, що енергоміст остаточно знищено.

Нагадаємо, у ніч проти 24 жовтня на окупованому Кримському півострові стався блекаут після атаки на ключові електропідстанції. Також повідомляється про відключення світла на захоплених Росією частинах Запорізької та Херсонської областей.

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