ЗСУ можуть оточити до 800 російських десантників після знищення моста в Глушковому — експерт

Знищення моста через річку Сейм у Глушковому може призвести до оточення до 800 російських десантників завдяки операції ЗСУ.

Про це розповів ефірі Radio NV військовий оглядач Василь Пехньо.

Пехньо зазначив, що територія південніше річки Сейм до українського кордону, включаючи населені пункти, такі як Глушкове і Тьоткіне, може стати пасткою для до 700−800 російських десантників. Ця територія оточена річкою та кордоном, що ускладнює можливість втечі для російських військових. Є ймовірність, що частина десантників вже почала відступати, прокладаючи понтонні переправи.

Українська авіація ефективно працює по мостах, хоча, ймовірно, використовуються не F-16, а інші види техніки, які здатні знищувати ці об'єкти. Якщо російські війська почнуть використовувати понтонні переправи, їх можуть знищити або провести значну здачу в полон. Пехньо підкреслив, що ця операція може стати значним досягненням для українських сил.

Нагадаємо, Сили оборони України зруйнували міст через річку Сейм біля села Зване в Курській області, ускладнивши постачання для російських військових.

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