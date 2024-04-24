ЗСУ можуть отримати авіабомби Paveway IV від Британії: що з ними не так

Україна нібито отримає від Великої Британії високоточні бомби Paveway IV. Про це повідомив журналіст ВВС Джонатан Біль. Згідно з його інформацією, ці бомби увійшли у останній пакет допомоги від Великої Британії, який був оголошений вчора, 23 квітня, та став рекордним за розміром - 500 млн фунтів (близько 617 млн доларів).

Водночас аналітики Defense Express звернули увагу, що в офіційно оголошеному переліку та описі озброєння, що передається, не було жодної згадки не лише про Paveway IV, а й про будь-які бомби взагалі. А найраніше ЗСУ можуть отримати лише 1600 ударних та зенітних ракет, а також крилаті Storm Shadow.

Також, кажуть в Defense Express наголошують, що під питанням взагалі потреба Повітряних сил ЗСУ у цих авіаційних боєприпасах.

"Справа в тому, що Paveway IV також є комплектом, який, як і JDAM, встановлюється на звичайну бомбу та перетворює її на високоточну. У випадку Paveway IV - на бомбу Mark 82 вагою 531 фунт (241 кг). Цей комплект має комбіноване супутникове та напівактивне лазерне наведення, має можливість не лише контактного чи відкладеного підриву, а й повітряного", - кажуть експерти.

Paveway IV є розробкою британського підрозділу Raytheon, який обійшов JDAM у замовленні британського міноборони та потрапив на озброєння у 2008 році. Ця бомба є на озброєнні лише Великої Британії та Саудівської Аравії.

Paveway IV інтегрований до літаків Tornado, Eurofighter Typhoon та F-35, хоча навряд його інтеграція з будь-яким іншим західним винищувачем може викликати будь-які складності.

Водночас головна відмінність Paveway IV від американської JDAM-ER та французької AASM Hammer полягає в тому, що це не далекобійний авіаційний боєприпас, як і будь-яка вільнопадаюча бомба він може використовуватись лише на незначну дальність для атаки цілі "під собою".

"Саме тому передача Paveway IV наразі виглядає доволі спірною, якщо говорити про її оригінальний варіант. Але якщо мова йде про можливість їх доопрацювання, наприклад, шляхом додавання ракетного прискорювача як у AASM Hammer чи крил, як у JDAM-ER, то з'являється можливість їх реального використання для літаків", - кажуть в Defense Express.

Водночас аналітики впевнені, що британці навряд чи передавали б щось, що неможливо використати на полі бою.

Нагадаємо, Велика Британія 23 квітня оголосила про виділення Україні нового пакета допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Він міститиме у собі необхідні боєприпаси, засоби ППО, безпілотники та інше необхідне військове устаткування.

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