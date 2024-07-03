ЗСУ можуть втратити Красногорівку: Безугла розповіла про конфлікт в 59 бригаді

Вона каже, що там українські військові тримаються з останніх сил.

ЗСУ можуть втратити прифронтове місто Красногорівка. Напередодні таку інформацію в мережі опублікував журналіст Юрій Бутусов. В цьому він звинуватив комбрига 59 бригади. Свою думку щодо цього висловила і нардепка Мар'яна Безугла.

Про це вона розповіла в ефірі “Радіо NV”.

“В чому ж і драма, і трагедія? Послідовність і логіка рішень не змінюються. Це теж саме, що я бачила в Бахмуті, в Соледарі, я бачила на наступі в Роботино. Ще наведу приклад – Красногорівка... Там шалені ризики. Там люди тримаються з останніх сил... Там керівник бригади... посварився з керівником своєї розвідки і що робить він в такому випадку... він відправив керівника своєї розвідки безпосередньо в Красногорівку і той загинув... Ви думаєте буде справедливо проведене службове розслідування?” - наголосила Безугла.

Нагадаємо, що Бутусов заявив про загрозу втрати Красногорівки і звинуватив комбрига 59 бригади.

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