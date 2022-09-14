ЗСУ можуть звільнити Крим раніше за Донецьк: Жданов розповів, що для цього потрібно

Збройні сили України можуть звільнити від російських військ Крим раніше за Донецьк.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в розмові з російським правозахисником і блогером Марком Фейгіним.

Це цілком ймовірно. Але для цього необхідно Крим зробити тупиком. Потрібно пошкодити міст, щоб він не виконував функцію постачання. І тоді вже навіть немає сенсу відступати до Криму, російські війська будуть розуміти, що це капкан. І навіть 4 з 9 ВДК (великі десантні кораблі – Ред.), які сьогодні залишились в строю Чорноморського флоту, то вони не вирішують ситуації і не врятують", - каже експерт.

На думку Жданова, лише сам факт, якщо Крим залишиться тупиком, призведе до того, що російські війська будуть відступати вздовж узбережжя у бік Новоазовська, Ростова.

"Бо іншого виходу немає. Треба бути несповна розуму, якщо ти знаєш, що там тупик, і заходити в Крим", - сказав експерт.

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