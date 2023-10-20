ЗСУ на Авдіївському напрямку одним пострілом знищили два БТРи окупантів (яскраве відео)

Також "мунуснули" декілька танків, у якого загорівся БК.

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку на Авдіївському напрямку. Тільки за останні дні наші воїни “мінуснули” декілька БТРів, танків та десятки одиниць живої сили.

Відповідне відео на в соцмережі опублікували Сили спеціальних операцій ЗСУ.

“Оператори 3-го полку ССО виявили важку техніку окупантів, яка сунула у напрямку Авдіївки. За допомогою наявного озброєння, а саме FPV-дронів, ПТРК Javelin, мінометів, наші воїни оперативно зупинили ворога”, - розповіли в ССО.

На кадрах з відео видно, як українські військові знищують техніку в полях і на дорогах. Цікавий момент відбувся, коли оператори виявили російський танк, вдало завдали по ньому удару, внаслідок чого почалося загоряння БК окупантів. Цієї миті поряд зі вже підбитим танком “припаркувалися” один за одним два БТРи військових РФ - вони були моментально підірвані українськими захисниками.

ЗСУ на Авдіївському напрямку одним пострілом знищили два БТРи окупантів

Як наслідок якісної роботи знищено:

чотири БТР;

два танки;

кілька десятків живої сили противника.

Нагадаємо, що Залужний побував на Авдіївському й Купʼянському напрямках та повідомив про ситуацію.

Читайте також: