ЗСУ на Бєлгородщин знищили черговий російський комплекс ППО "Панцир-С1"

Українські військові на Бєлгородщині, ймовірно, знищили російський комплекс ППО “Панцир-С1”. Це дорога протиповітряна оборона Росії наземного базування.

Про це “24 Каналу” розповів генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

За його словами, росіяни, ймовірно, втратили вже два комплекси “Панцир-С1”. Цю установку дуже нахвалює військово-політичне керівництво РФ. Крім того, її вартість - 14 мільйонів доларів.

Водночас знищити установку могли напередодні в передмісті Бєлгорода. Місцеві, які знімали відео удару, бідкалися, що тепер ця ППО не зможе перехоплювати ракети. Губернатор Бєлгорода натомість заявив, що це, мовляв, горіла трава.

Що цікаво, за останні дні українські військові могли “відмінусувати” одразу два таких комплекси.

“Це не просто ЗРК, а ЗРГК – тобто зенітний ракетний гарматний комплекс. Тобто на ньому є і гармати, і ракети. Це універсальний комплекс, який діє по цілях на малих висотах. Потенційно вони можуть збивати багато цілей”, – пояснив Ігор Романенко.

Він також додав, що насправді російська ПП показала себе неефективною, оскільки ЗСУ неодноразову вражали і системи С-300 / С-400. Через це, до речі, у тимчасово захоплений РФ Крим були перекинуті новіші установки С-500.

“Загалом за цей рік ми просунулись до того, аби зробити небезпечною повітряну зону над нашим Кримом для всіх літальних апаратів Росії. Торік у нас було стратегічне досягнення на морі, а цьогоріч ми досягаємо результатів у повітрі. Для цього нам потрібні ще додаткові засоби”, – зауважив військовий експерт.

Нагадаємо, що у Росії занили про успішну атаку України із HIMARS по спецназу.

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