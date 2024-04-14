ЗСУ на Донеччині феєрично знищили російський "Бук" (відео)

Українські військові феєрично знищили у Донецькій області російський ЗРК “Бук”.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в соцмережі журналіст Юрій Бутусов.

“Російський ЗРК "Бук" закінчив похід на Берлін у районі села Антонівка Донецької області. Відео оперативно-стратегічного угрупування військ “Хортиця”, - написав Бутусов.

На кадрах з відео видно, як між двома полями стоїть важка техніка. Проте її виявили українські військові та завдали по ній прицільного удару. Внаслідок чого “Бук” буквально розлетівся та в нього почав детонувати боєкомплект.

ЗСУ на Донеччині феєрично знищили російський “Бук”

Нагадаємо, що Росія планує створити нову провокацію на ЗАЕС та звинуватити в цьому Україну.

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