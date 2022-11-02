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ЗСУ на Донеччині "закобзонили" командира вертолітного полку з ПВК "Вагнер"

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ЗСУ на Донеччині "закобзонили" командира вертолітного полку з ПВК "Вагнер"

В Україні ліквідовано досвідченого пілота РФ.

В Україні вбито командира вертолітного полку РФ. Він хоч і перебував вже на пенсії, але це не завадило йому прибути до України, щоб вбивати українців.

Про смерть окупанта повідомляють у Мережі.

Ліквідований В'ячеслав Зангієв був командиром бойового вертолітного полку. Сам він із столиці Північної Осетії Владикавказа. Загарбник перебував на пенсії, але поїхав заробляти на смертях українців у лавах ПВК "Вагнер".

Припускають, що окупант Зангієв керував гелікоптером "Мі-8", який ЗСУ збили 31 жовтня в районі Бахмута на Донеччині поблизу сіл Спірне та Берестове.

Нагадаємо, що на Донеччині ЗСУ поцілили ворожий гелікоптер, а також приземлили БпЛА окупантів.

31 жовтня, був "врожайний" день для Сил оборони України, адже за добу вони збили 4 ворожі гелікоптери та один літак. Також було ліквідовано близько 650 окупантів.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
4751
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