ЗСУ на Донеччині "закобзонили" командира вертолітного полку з ПВК "Вагнер"

В Україні ліквідовано досвідченого пілота РФ.
В Україні вбито командира вертолітного полку РФ. Він хоч і перебував вже на пенсії, але це не завадило йому прибути до України, щоб вбивати українців.
Про смерть окупанта повідомляють у Мережі.
Ліквідований В'ячеслав Зангієв був командиром бойового вертолітного полку. Сам він із столиці Північної Осетії Владикавказа. Загарбник перебував на пенсії, але поїхав заробляти на смертях українців у лавах ПВК "Вагнер".
Припускають, що окупант Зангієв керував гелікоптером "Мі-8", який ЗСУ збили 31 жовтня в районі Бахмута на Донеччині поблизу сіл Спірне та Берестове.
Человечище с большой буквы "З", командир боевого вертолётного полка подполковник Зангиев Вячеслав Михайлович из Владикавказа рухсаг всё, вероятно, 31/10/22 в сбитом возле н.п. Спорное Донецкой обл. Ми-8 ЧВК Вагнер https://t.co/RSj4RqONTj #роа #груз200 https://t.co/WlWjeYNXlp pic.twitter.com/cwb1ocsDun— Necro Mancer (@666_mancer) November 2, 2022
Нагадаємо, що на Донеччині ЗСУ поцілили ворожий гелікоптер, а також приземлили БпЛА окупантів.
31 жовтня, був "врожайний" день для Сил оборони України, адже за добу вони збили 4 ворожі гелікоптери та один літак. Також було ліквідовано близько 650 окупантів.
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