ЗСУ на Херсонщині спалили 15 ворожих танкІв та знищили ангар з росІйською технІкою - Генштаб

На Херсонщині триває український контрнаступ. Сили оборони за 2 дні знищили ворожий ангар із технікою та спалили 15 російських танків.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"9 жовтня поточного року в районі населеного пункту Білозерка Херсонської області, наші воїни знищили близько 15 одиниць ворожої військової техніки. 10 жовтня, в районі населеного пункту Берислав, було уражено ангар з військовою технікою противника, втрати уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські окупанти завдавали вогневого ураження по позиціях ЗСУ, а також прилеглих до фронту громадах та тилових районах за допомогою артилерії, авіації, мінометів.

Також російські окупанти на півдні частково відводять свої підрозділи вглиб окупованих територій.

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