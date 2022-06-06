ЗСУ на Луганщині "вивели з ладу" кадирівського тіктокера-підполковника

У Луганській області Збройні сили України поцілили у російського окупанта з Чечні.
Поранення отримав заступник одного зі спецполків Кадирова.
Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".
"Заступник командира спецполку ім. О.Кадирова - підполковник Межед Уцмигов був поранений у селищі Комишеваха. Вдень 2 червня Уцмигов (його позивний "Моджахед") із співробітниками чеченського спецполку засіли в одному з будинків селища Камишеваха. Тут вони влаштували так звану вогневу точку, щоб прикрити прохід інших бійців. Почався артобстріл, у будинок потрапив снаряд", - йдеться в повідомленні.
"Моджахед" зі своїми підлеглими встиг вибігти з дому, але був поранений у ногу та отримав контузію.
Нагадаємо, що СБУ отримала доступ до телефону одного з кадирівців, який приїхав на війну до України. Із вмісту телефону загарбника, зокрема, стало ще більш зрозуміло, чому деякі підрозділи кадирівців називають "тік-ток військами".
Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.
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