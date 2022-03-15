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ЗСУ на Луганщині знищили три російські танки та одну бронемашину разом із екіпажами

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ЗСУ на Луганщині знищили три російські танки та одну бронемашину разом із екіпажами

Сергій Гайдай

Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам.

Збройні сили України у вівторок знищили в Луганській області три російські танки Т-72 та одну БМП-3 разом із екіпажами.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

"Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам. На Луганщині воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили три танки Т-72 та одну БМП-3 разом із ворожими екіпажами", - написав Гайдай.

Зазначимо, що від 24 лютого до 14 березня в Україні вже загинули близько 13,5 тисячі російських загарбників.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 15.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 13 500 осіб

танків ‒ 404 од.

бойових броньованих машин ‒ 1279 од.

артилерійських систем – 150 од.

РСЗВ - 64 од.

засоби ППО - 36 од.

літаків – 81 од.

гелікоптерів – 95 од.

автомобільної техніки - 640 од.

кораблі /катери - 3 од.

цистерн з ПММ - 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9

Дані уточнюються.

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Раніше президент Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових у війні з Росією – близько 1300. Про це голова держави заявив під час спілкування з іноземними ЗМІ.

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