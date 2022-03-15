ЗСУ на Луганщині знищили три російські танки та одну бронемашину разом із екіпажами

Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам.
Збройні сили України у вівторок знищили в Луганській області три російські танки Т-72 та одну БМП-3 разом із екіпажами.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.
"Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам. На Луганщині воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили три танки Т-72 та одну БМП-3 разом із ворожими екіпажами", - написав Гайдай.
Зазначимо, що від 24 лютого до 14 березня в Україні вже загинули близько 13,5 тисячі російських загарбників.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 15.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 13 500 осіб
танків ‒ 404 од.
бойових броньованих машин ‒ 1279 од.
артилерійських систем – 150 од.
РСЗВ - 64 од.
засоби ППО - 36 од.
літаків – 81 од.
гелікоптерів – 95 од.
автомобільної техніки - 640 од.
кораблі /катери - 3 од.
цистерн з ПММ - 60
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9
Дані уточнюються.
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Раніше президент Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових у війні з Росією – близько 1300. Про це голова держави заявив під час спілкування з іноземними ЗМІ.
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