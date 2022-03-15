ЗСУ на Луганщині знищили три російські танки та одну бронемашину разом із екіпажами

ЗСУ на Луганщині знищили три російські танки та одну бронемашину разом із екіпажами

Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам.

Збройні сили України у вівторок знищили в Луганській області три російські танки Т-72 та одну БМП-3 разом із екіпажами.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

"Українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупаційним військам. На Луганщині воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили три танки Т-72 та одну БМП-3 разом із ворожими екіпажами", - написав Гайдай.

Зазначимо, що від 24 лютого до 14 березня в Україні вже загинули близько 13,5 тисячі російських загарбників.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 15.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 13 500 осіб

танків ‒ 404 од.

бойових броньованих машин ‒ 1279 од.

артилерійських систем – 150 од.

РСЗВ - 64 од.

засоби ППО - 36 од.

літаків – 81 од.

гелікоптерів – 95 од.

автомобільної техніки - 640 од.

кораблі /катери - 3 од.

цистерн з ПММ - 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9

Дані уточнюються.

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Раніше президент Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових у війні з Росією – близько 1300. Про це голова держави заявив під час спілкування з іноземними ЗМІ.

Читайте також: