ЗСУ на Миколаївщині "звели на нуль" ворожі спроби розвідати їхні позиції та добряче поколошматили окупантів

Українські зенітники дали перцю російським окупантам, коли ті намагалися розвідати їхні позиції у Миколаївській області.
Українські захисники відбили у окупантів бажання проводити розвідку влучними пострілами.
Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".
"Ворожі спроби розвідати наші позиції на Миколаївщині було перервано влучною роботою зенітно-ракетного підрозділу. Всього за добу ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами виконано 150 вогневих завдань, авіацією нанесено 5 ударів по противнику", - повідомляють в ОК "Південь".
Зазначається, що підтверджені ворожі втрати складають 49 окупантів, 2 самохідних гаубиці "Мста-С", 1 тягач, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 1 склад боєприпасів, 5 одиниці броньованої та автомобільної техніки.
Нагадаємо, що на Південному напрямку відбувся повітряний бій між літаками ЗСУ та окупантів. В результаті українські пілоти відмінно спрацювали та уникли ракетних ударів ворога.
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