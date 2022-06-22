ЗСУ на Миколаївщині "звели на нуль" ворожі спроби розвідати їхні позиції та добряче поколошматили окупантів

ЗСУ на Миколаївщині "звели на нуль" ворожі спроби розвідати їхні позиції та добряче поколошматили окупантів

Українські зенітники дали перцю російським окупантам, коли ті намагалися розвідати їхні позиції у Миколаївській області.

Українські захисники відбили у окупантів бажання проводити розвідку влучними пострілами.

Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

"Ворожі спроби розвідати наші позиції на Миколаївщині було перервано влучною роботою зенітно-ракетного підрозділу. Всього за добу ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами виконано 150 вогневих завдань, авіацією нанесено 5 ударів по противнику", - повідомляють в ОК "Південь".

Зазначається, що підтверджені ворожі втрати складають 49 окупантів, 2 самохідних гаубиці "Мста-С", 1 тягач, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 1 склад боєприпасів, 5 одиниці броньованої та автомобільної техніки.

Нагадаємо, що на Південному напрямку відбувся повітряний бій між літаками ЗСУ та окупантів. В результаті українські пілоти відмінно спрацювали та уникли ракетних ударів ворога.

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