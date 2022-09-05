Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ на Південному напрямку "закобзонили" майже 3 десятки окупантів і поцілили у 2 ворожі склади під Херсоном

Дата публікації
Перегляди
2315
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ на Південному напрямку "закобзонили" майже 3 десятки окупантів і поцілили у 2 ворожі склади під Херсоном

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

На півдні українські захисники продовжують позбавляти окупантів забезпечення.

Так, на Південному напрямку ЗСУ знищили ще 2 ворожі склади з боєприпасами.

Про це йдеться в повідомленні ОК "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневі завдання виконувалися по понтонній переправі в районі Каховського мосту, по логістичних та управлінських об'єктах окупаційних військ.

Підтверджені втрати ворога складають:

  • 28 рашистів,
  • 2 гаубиці 152-го калібру "Мста-Б" і "Мста-С",
  • 3 одиниці автобронетехніки,
  • 2 склади боєприпасів у Херсонському районі", - повідомляють в ОК "Південь".

Нагадаємо, у Харкові затримали письменника з окупованої Горлівки. Колаборант заперечував існування України та поширював фейки про те, що нібито "8 років Україна бомбила Донбас".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація