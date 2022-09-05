ЗСУ на Південному напрямку "закобзонили" майже 3 десятки окупантів і поцілили у 2 ворожі склади під Херсоном

На півдні українські захисники продовжують позбавляти окупантів забезпечення.
Так, на Південному напрямку ЗСУ знищили ще 2 ворожі склади з боєприпасами.
Про це йдеться в повідомленні ОК "Південь".
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневі завдання виконувалися по понтонній переправі в районі Каховського мосту, по логістичних та управлінських об'єктах окупаційних військ.
Підтверджені втрати ворога складають:
- 28 рашистів,
- 2 гаубиці 152-го калібру "Мста-Б" і "Мста-С",
- 3 одиниці автобронетехніки,
- 2 склади боєприпасів у Херсонському районі", - повідомляють в ОК "Південь".
Нагадаємо, у Харкові затримали письменника з окупованої Горлівки. Колаборант заперечував існування України та поширював фейки про те, що нібито "8 років Україна бомбила Донбас".
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