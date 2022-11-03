ЗСУ на півдні знищили чотири склади з боєприпасами окупантів

Обстановка на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контролюється Силами оборони

Збройні сили України протягом минулої доби виконали близько 150 вогневих завдань і завдали авіаудару по скупченню живої сили та техніки окупантів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони, протягом бойового дня виконано близько 150 вогневих завдань.

В результаті успішних дій ЗСУ ворог стратив вбитими 8 людей. Також знищені два танки, реактивну систему залпового вогню «Град», інженерну машину розгородження ІМР-1 та 9 одиниць авто-бронетехніки

Крім цього, сили ЗСУ знищили 4️ склади з боєприпасами (в Баштанському, і Бериславському районах) та 6️ залізничних цистерн з пально-мастильними запасами ворожої армії.

Окрім того, пошкоджено 1️ танк, 5️ одиниць авто-бронетехніки, реактивну систему залпового вогню «Град» та буксировану гаубицю Д-20. Решта втрат ворога дорозвідується.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові закріплюють на звільнених від загарбників територіях та готуються далі деокуповувати українські території.

Також ми інформували, що з настанням зими на фронті все перейде у довготривалі артилерійські дуелі, вважає військовий експерт Петро Черник.

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