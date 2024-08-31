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ЗСУ на Торецькому напрямку розбили штурмову групу окупантів (відео)

ЗСУ на Торецькому напрямку розбили штурмову групу окупантів (відео)

Російські штурмовики

Ворог продовжує зазнавати нищівних втрат.

Українські бійці на Торецькому напрямку взяли розбили ще одну штурмову групу окупантів. Трьох російських окупантів взяли в полон.

Про це пише 28 ОМБр ім. Лицірів Зимового Походу.

Завдання виконали бійці спеціального батальйону "Шквал" 28-ї окремої механізованої бригади та 5-го стрілецького батальйону.

"Далі було не менш складне завдання  евакуація. Ворог безперервно бив по населеному пункту з артилерії, хоча знав про присутність своїх солдатів в ньому. Надавши полоненим домедичну допомогу, наші воїни дочекалися сутінок та витягнули окупантів з-під ударів їхніх ж "побратимів". Тепер ця трійця допоможе нам повернути українців додому", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ на Торецькому напрямку взяли у полон трьох російських окупантів

ЗСУ на Торецькому напрямку взяли у полон трьох російських окупантів

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 31 серпня склали 614 950 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1360 загарбників.

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