ЗСУ на Торецькому напрямку розбили штурмову групу окупантів (відео)

Українські бійці на Торецькому напрямку взяли розбили ще одну штурмову групу окупантів. Трьох російських окупантів взяли в полон.

Про це пише 28 ОМБр ім. Лицірів Зимового Походу.

Завдання виконали бійці спеціального батальйону "Шквал" 28-ї окремої механізованої бригади та 5-го стрілецького батальйону.

"Далі було не менш складне завдання – евакуація. Ворог безперервно бив по населеному пункту з артилерії, хоча знав про присутність своїх солдатів в ньому. Надавши полоненим домедичну допомогу, наші воїни дочекалися сутінок та витягнули окупантів з-під ударів їхніх ж "побратимів". Тепер ця трійця допоможе нам повернути українців додому", – йдеться у повідомленні.

ЗСУ на Торецькому напрямку взяли у полон трьох російських окупантів

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 31 серпня склали 614 950 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1360 загарбників.

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