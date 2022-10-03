ЗСУ на Запоріжжі "мінуснули" дві сотні російської техніки та вивели з ладу 250 окупантів

На Запоріжжі ЗСУ добряче вгатили по позиціях окупантів.

У Запорізькій області ЗСУ всипали перцю російським окупантам. Українські захисники майстерно поцілили по місцях скупчення ворожої техніки та особового складу.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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"За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні. Це - один район зосередження особового складу, 3 склади з боєприпасами, понад 20 одиниць озброєння та військової техніки, 1 зенітний ракетний комплекс С-300. Загалом, понад 250 окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 3 жовтня, російські окупанти ракетами обстріляли місто Запоріжжя.

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