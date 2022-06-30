ЗСУ "накрили" базу військової техніки окупантів: відео

Окупанти зазнали чергових втрат.

Українські військові вдарили по базі зосередження і обслуговування техніки противника, внаслідок чого окупанти зазнали втрат.

Про це сьогодні, 30 червня, повідомили у Десантно-штурмувих військах ЗСУ.

"Після проведення розвідувальних заходів, артилерійськими підрозділами Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗС України було нанесено вогневе ураження по одній із баз зосередження та обслуговування військової техніки противника. Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України", - йдеться у повідомленні.

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