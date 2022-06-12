ЗСУ "накрили" командний пункт тіктокерів Кадирова у Рубіжному

У Луганській області від Збройних сил України дісталося "кадирівцям".
Тікток-війська чеченських бойовиків отримали "на горіхи" від ЗСУ у Рубіжному.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"У Рубіжному наші накрили командний пункт чеченців - кількість кульків уточнюємо. Окрім того, за останні дні маємо ще дві подібні "вечірки": стадіон з вагнерівцями у Кадіївці та смертельну нараду у Сєвєродонецькому ПК "Хіміків", - повідомив Гайдай.
Нагадаймо, раніше Гайдай спростував фейк російських пропагандистів про те, що нібито на заводі "Азот" заблоковані українські військові.
Читайте також:
- Окупанти штурмують і зі втратами відходять: Генштаб відзвітував про ситуацію на Донбасі
- ЗСУ контролюють третину Сєвєродонецька, точаться гострі вуличні бої
- Війна Росії проти України: що відбувається на Слов’янському, Лиманському і Сєвєродонецькому напрямках