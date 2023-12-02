ЗСУ накрили російську піхоту рясним вогнем на Авдіївському напрямку (відео)

Російські загарбники, напевно, шкодують про свій прихід в Україну у момент, коли їхнє життя добігає кінця.
Українські артилеристи й пілоти дронів на Авдіївському напрямку накрили ворога рясним вогнем. Скупчення російської піхоти потрапило під удар біля Степового.
Відео оприлюднив підрозділ аеророзвідки 47-ї бригади.
"Ми часто дивуємося тому, як завзято та послідовно русня вміє йти вперед та вмирати. Але знаємо що кожен раз можемо розраховувати на тверду руку артилерії", – зауважили у бригаді.
Після того, як пілоти дронів 47-ї ОМБр навели вогонь, по окупантах відпрацювали наші артилеристи. Втрати армії РФ склали щонайменше 25 солдатів.
"Полював і відправляв росіян до пекла екіпаж "Наві", – підсумували бійці.
Раніше окупант показав втрати армії РФ під Авдіївкою. За його словами, там "справжнє пекло".
Читайте також: