ЗСУ накрили російську піхоту рясним вогнем на Авдіївському напрямку (відео)

Російські загарбники, напевно, шкодують про свій прихід в Україну у момент, коли їхнє життя добігає кінця.

Українські артилеристи й пілоти дронів на Авдіївському напрямку накрили ворога рясним вогнем. Скупчення російської піхоти потрапило під удар біля Степового.

Відео оприлюднив підрозділ аеророзвідки 47-ї бригади.

Біля Степового ЗСУ накрили російську піхоту потужним вогнем

"Ми часто дивуємося тому, як завзято та послідовно русня вміє йти вперед та вмирати. Але знаємо що кожен раз можемо розраховувати на тверду руку артилерії", – зауважили у бригаді.

Після того, як пілоти дронів 47-ї ОМБр навели вогонь, по окупантах відпрацювали наші артилеристи. Втрати армії РФ склали щонайменше 25 солдатів.

"Полював і відправляв росіян до пекла екіпаж "Наві", – підсумували бійці.

Раніше окупант показав втрати армії РФ під Авдіївкою. За його словами, там "справжнє пекло".

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