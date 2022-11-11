ЗСУ "накривають" окупантів, які тікають в напрямку Генічеська на Херсонщині

Українські захисники цілять по окупантах, які перекидають техніку та особовий склад у напрямку Генічеська.

В напрямку Генічеська на Херсонщині спостерігається рух ворожої техніки. ЗСУ "заважають" російським загарбникам втекти до пункту призначення.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Збройні сили України".

"Тим часом наші воїни накривають кацапів і в районі Генічеська. Від долі не втечеш, мр*зоти", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ЗСУ "накривають" усі колони, які намагаються втекти на лівий берег.

Нагадаємо, що радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ЗСУ не дозволяють ЗС РФ без втрат вийти з Херсона. Сили оборони намагаються максимально обстрілювати загарбників.

Жителі Херсона повідомляють, що 10 листопада у місті було чутно вибухи та автоматні черги. Також люди розповідають, що росіяни тікають навіть на моторних човнах.

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