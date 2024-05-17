ЗСУ намагаються не допустити просування армії РФ вглиб України: що відбувається на фронті

Українські Збройні сили зосереджують основні зусилля на недопущенні просування окупаційної армії РФ в глибину української території, а також у зриві планів росіян щодо встановлення контролю над всією територією Донецької області та частиною Харківщини. Від початку доби відбулося 60 бойових зіткнень, 20 з яких ще тривають.

Детальніше про ситуацію на фронті – в зведенні Генштабу ЗСУ станом на 10:30 п'ятниці, 17 травня.

Зазначається, що російські окупанти завдали чотирьох ракетних ударів із застосуванням семи ракет та чотирьох авіаційних удари, 35 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили понад 570 обстрілів позицій Сил оборони. Також вночі проти 17 травня РФ атакувала 20 ударними Shahed.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. Ситуація в населеному пункті Вовчанськ - контрольована. Тривають заходи з посилення наших оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках.

На Куп’янському напрямку тривають дві атаки противника на напрямках Крохмальне - Берестове та Коломийчиха - М’ясожарівка. Ситуація контрольована. ЗСУ ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення в напрямку Синьківка-Вільшана.

На Сіверському напрямку відбулося пʼять бойових зіткнень. Силами оборони відбито одну атаку, чотири тривають на напрямках Соледар-Роздолівка, Берестове-Виїмка, Миколаївка-Роздолівка. Під час оборонних дій втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку противник шість разів намагався прорвати оборону українських військ. Силами оборони дві атаки відбито. Тривають бойові дії на напрямках Берхівка-Калинівка; Бахмут-Кліщіївка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку триває шість атак противника на напрямках Очеретине-Новоолександрівка та Тоненьке- Уманське.

На Курахівському напрямку противник здійснив сім спроб прорвати оборону ЗСУ на напрямках Мар’їнка-Георгіївка, Славне-Новомихайлівка, Славне-Парасковіївка, Солодке-Водяне, Солодке-Костянтинівка. Втрат позицій українських захисників не допущено.

На Времівському напрямку противник здійснив одну безуспішну спробу покращити своє тактичне положення на напрямку Завітне Бажання-Старомайорське. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили чотири ворожі атаки на напрямку Олешківські Піски – Кринки, Козачі Лагері - Кринки. Під час боїв противник успіху не мав, втрат позицій не допущено. Наразі дані щодо втрат російських окупантів уточнюються.

"Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають окупантам відчутних втрат, нарощують ініціативу там, де це можливо. Загалом, ситуація на фронті контрольована Силами оборони", - йдеться у зведенні.

Загалом протягом минулої доби, 16 травня, загальні втрати російських загарбників склали 1410 осіб. Також окупанти втратили 18 танків, 14 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одну РСЗВ, 2 засоби ППО, два літаки, один вертоліт, 45 БпЛА ОТР, 56 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія атакувала Україну безпілотниками. Ворог запустив 20 БпЛА із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в РФ.

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