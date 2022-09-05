ЗСУ "насипали" окупантам на Бахмутському і Харківському напрямках: ранкове зведення Генштабу станом на 5 вересня

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Також загарбники намагаються відновити наступ та шукають слабкі місця в обороні ЗСУ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Протягом минулої доби ворог завдав 25 ракетних та понад 22 авіаційних удари по військових та цивільних об’єктах на території України. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Дмитрівка, Костянтинівка, Зеленопілля, Зайцеве, Кодема, Соледар, Миколаїв, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок та Безіменне.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору і території Республіки Білорусь.

Обстріли:

На інших напрямках противник обстріляв військову та цивільну інфраструктури із танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури понад 10 населених пунктів. Найбільше вогневого впливу зазнали Гасичівка, Янжулівка, Миколаївка, Михальчина Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Нова Гута, Середина-Буда, Бачівськ, Яструбине і Смолине Сумської області.

На Харківському напрямку противник завдав ураження в районах населених пунктів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщова, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Питомник, Руська Лозова, Слобожанське, Момотове, Петрівка, Байрак, Гусарівка, Чепіль та Мосьпанове. Задіяв БпЛА для корегування вогню артилерії.

На Слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка ворог завдав авіаудару.

На Краматорському напрямку противник здійснив обстріли у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут та Миколаївка. Крім того, завдав авіаційного удару біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцевого, Кодеми та Соледара.

На Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Авдіївка та Водяне.

На Новопавлівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, водночас здійснював обстріли районів населених пунктів Новомихайлівка, Парасковіївка, Керменчик та Времівка.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Новополя та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборонні дії, здійснив обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Киселівка, Кобзарці, Біла Криниця, Андріївка, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка, Петрівка. Ворожих авіаційних ударів зазнали райони Березнегуватого, Безіменного, Великого Артакового, Сухого Ставка та Білої Криниці. Для коригування вогню окупанти задіяли БпЛА.

Терор місцевого населення та примусова мобілізація:

Після обстрілів ЗСУ скупчення противника в Херсонській області російські окупанти встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. В разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження.

Продовжується примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України. В Донецьку російські загарбники силоміць “виписують” хворих з лікарень і мобілізують їх.

Окупанти з псевдореспублік скаржаться на неотримання надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах, та неналежне медичне забезпечення.

Успіхи ЗСУ:

Підрозділи ЗСУ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.

Угруповання Повітряних сил ЗСУ продовжує відбивати ракетно-авіаційні удари та повітряні напади противника, ефективно здійснює прикриття критичних об’єктів України.

Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об’єктів.

За минулу добу ЗСУ завдали ракетних ударів по пунктах управління різного рівня, складах з боєприпасами стратегічного рівня, районах зосередження бойової техніки та особового складу, районах зосередження та вогневих позиціях підрозділів артилерії, а також інших важливих цілях.

Внаслідок ефективного вогневого ураження по районах скупчення противника поблизу населених пунктів Семенівка та Куп’янськ Харківської області російські окупанти зазнали втрат. Знищено один із польових складів з боєприпасами, живу силу противника, а також військову техніку. Втрати уточнюються.

Нагадаємо, підрозділ єгерів ЗСУ знищив дві броньовані машини окупантів.

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