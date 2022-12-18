ЗСУ "насипали" окупантам на Запоріжжі: ліквідовано понад півсотні російських загарбників

На Запоріжжі окупантам дісталося від ЗСУ.

Неспокійно завдяки ЗСУ було окупантам на Запоріжжі 16 грудня. Сили оборони поцілили у місце зосередження ворожої техніки та особового складу.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Тут отримали підтвердження роботи українських захисників 2 дні тому.

"Підтверджено вогневе ураження кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також двох його складів боєприпасів у Запорізькій області. Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські розвідники ССО підрозділу "Бандерлоги" вирахували позиції окупантів, які розмістилися в районі села Ульянівка Запорізької області. Вони передали координати артилеристам, і ті влучно відпрацювали, знищивши купу ворожої техніки і десятки окупантів.

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