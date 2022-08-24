ЗСУ "насипали" ворожим розвідникам на Слов'янському напрямку

На Донеччині російські окупанти заслали розвідку під Богородичним.

ЗСУ її викрили та завдали вогневого ураження.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля та Мазанівки. Намагався вести розвідку біля Богородичного. Наші воїни завдали окупантам вогневого ураження та змусили тікати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чи закінчилася оперативна пауза росіян та чого очікувати на Донбасі.

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