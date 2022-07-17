ЗСУ наскільки потужно понищили армію РФ, що росіяни не мають сил напасти на Польщу чи Литву - генерал ЗС Польщі

Генерал Збройних Сил Польщі Вальдемар Скшипчак вважає, що Росія не загрожує Європі, бо ЗСУ добряче поколошматили ЗС РФ в Україні і в них немає сил та засобів сунутися ще деінде.

На його думку, Збройні сили воюють за Європу, тому європейці повинні надати Україні все, що вони можуть.

Про це сказав командувач сухопутних військ Польщі 2006-2009 рр в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

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Генерал Збройних Сил Польщі Вальдемар Скшипчак вважає, що Росія не загрожує Європі, бо Збройні сили України дали росіянам настільки потужного прочухана, що окупанти бояться програти війну в Україні.

"Передовсім поставимо питання, чи Європі загрожує війна з Росією? На мою думку - ні. Оскільки українська армія так потужно шокувала й понищила російську армію, що росіяни зараз бояться ту війну з Україною програти. Отже, навіть не думають проте, щоб напасти на Польщу чи на Литву, бо не мають стільки війська і не мають сил, щоб із ким-небудь починати чергову авантюру. Тому зараз українці борються в ім’я всієї Європи", - зазначив Скшипчак.

Він додав, що зараз Європа має допомогти Україні з усім необхідним, оскільки вона веде війну з Росією за усю Європу.

"На вас лежить зараз увесь тягар війни з Росією. Нам нічого не загрожує. Тому все те, що ми маємо і можемо вам дати, повинні вам дати. Бо ви боретесь за нас. Європа повинна це зрозуміти, що ви боретесь в ім’я Європи і за наші інтереси, за нашу свободу. І, щоб могли ефективно боротися, вам потрібна зброя та амуніція. Треба вичистити склади, треба дати усе, що тільки можна дати", - сказав Вальдемар Скшипчак.

Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін не хоче програти війну в Україні, але ситуація вже почала працювати проти нього. Політолог, публіцист Андрій Піонтковський вважає, що сигналом до останньої боротьби в оточенні Путіна буде звільнення Херсона.

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