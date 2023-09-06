ЗСУ не дозволили перекинути на Запорізький напрямок елітні війська РФ - ISW

Росія не може перекинути елітні частини на Запорізький фронт через дії ЗСУ.

Українські військові своїми контрнаступальними діями у районі кордону Донецької та Запорізької областей, ймовірно, скували частини 7-ї гвардійської гірничо-десантної дивізії, яку хотіли перекинути на Запорізький фронт.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російський блогер опублікував розмову одного з солдатів 247-го полку ВДВ армії РФ, під час якої він заявив, що йому доводиться забирати тіла російських військовослужбовців під Старомайорським Донецької області. Військовий сказав, що командування окупантів не контролює вивезення тіл і заявив, що його підрозділ втратив 49 людей убитими за один день боїв.

З заяви російського військового можна зробити висновок, що підрозділи 247-го полку 7-ї гвардійської гірничо-десантної дивізії продовжують оборонятися на Донеччині, попри повідомлення, що їх планували перекидати на Запорізький фронт в район Роботино.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий експерт розповів, коли закінчиться активний контрнаступ.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЗСУ заявили, що Росія на другій лінії оборони побудувала мережу підземних тунелів.

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