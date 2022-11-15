ЗСУ не підтверджують звільнення Олешків та Кінбурнської коси - ОК "Південь"

У соцмережах поспішили з інформацією про звільнення Олешків та Кінбурнської коси.

ЗСУ не підтвердили інформацію про взяття Кінбурнської Коси та Олешок на лівому березі Херсонщини.

Про це стало відомо з ранкового звіту оперативного командування "Південь".

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"З Кінбурнської коси ворог реактивними системами залпового вогню “Град” намагався атакувати Очаків. Удари по акваторії та пірсах. Без втрат. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 50 вогневих завдань, зокрема по дислокації ворожих підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами в Олешках", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Кінбурнській косі, станом на 12 листопада тривали бої. Ця територія - єдина не звільнена від окупантів територія Миколаївської області.

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