ЗСУ не підтверджують звільнення Олешків та Кінбурнської коси - ОК "Південь"

У соцмережах поспішили з інформацією про звільнення Олешків та Кінбурнської коси.
ЗСУ не підтвердили інформацію про взяття Кінбурнської Коси та Олешок на лівому березі Херсонщини.
Про це стало відомо з ранкового звіту оперативного командування "Південь".
"З Кінбурнської коси ворог реактивними системами залпового вогню “Град” намагався атакувати Очаків. Удари по акваторії та пірсах. Без втрат. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 50 вогневих завдань, зокрема по дислокації ворожих підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами в Олешках", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Кінбурнській косі, станом на 12 листопада тривали бої. Ця територія - єдина не звільнена від окупантів територія Миколаївської області.
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