ЗСУ не повинні були стрімко проривати оборону агресорів — Буданов

Темп просування проти окопаного і добре підготовленого ворога є відображенням реальності.

Українські сили оборони не повинні були стрімко пройти російські оборонні редути, які агресори готували довгий час, попри очікування багатьох партнерів на Заході.

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Таку думку в інтерв’ю The Economist висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Він заявив, що повільний темп просування проти окопаного і добре підготовленого ворога є відображенням реальності.

Крім того, Буданов висловив нерозуміння, чому було та є багато людей, які вважають, що добре підготовлена російська оборона повинна була швидко розсипатись.

"Олівець сильний чи слабкий? Це залежить від того, як на нього дивитися". Контрнаступ триває. В України ще є час. До настання брудного сезону ще більше місяця. "І це факт", - заявив Буданов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська війська стягнули резерви під Мар'їнку Донецької області, намагаються штурмувати позиції ЗСУ, але зазнають втрати і відходять.

Крім того, ми раніше інформували, що окупаційна армія сповільнила наступ на Куп'янському напрямку. Ймовірно, росіяни перегруповуються.

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