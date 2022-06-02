ЗСУ нещадно нищать: окупанти в Україні почали вже задіювати безпілотники МВС РФ

ЗСУ нещадно нищать: окупанти в Україні почали вже задіювати безпілотники МВС РФ

Російські окупанти стрімко втрачають в Україні свої безпілотники.

Через це вони почали задіювати навіть ті, які належать МВС.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито тринадцять атак ворога, знищено два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та чотири ворожих автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили сім БПлА типу “Орлан-10”.

"Безпілотні літальні апарати ворог продовжує втрачати на всіх напрямках. Противник вже задіює безпілотники навіть МЧС російської федерації", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, найскладнішою залишається ситуація на Донбасі. Так, російські окупанти продовжують наступ у районі Сєвєродонецька, Бахмута, Тошківки та інших населених пунктів.

Зауважимо, що американські ЗМІ повідомили про зникнення командувача військ РФ у війні проти України, російського генерала Олександра Дворнікова на прізвисько "М’ясник Алеппо".