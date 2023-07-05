ЗСУ ніхто не підштовхує: Сирський оцінив перспективу завершення війни в Україні

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський не зміг назвати конкретні терміни закінчення війни в Україні. Він наголосив, що наших військових ніхто не підштовхує.

Про це військовий сказав в інтерв'ю ABC News.

Як відзначив Сирський, у ході контрнаступу ЗСУ ніхто не підштовхує, тож усе залежить від бажання командувача та його підлеглих. Безумовно, нашим бійцям хочеться оперативно виходити на певні рубежі. Однак саме з цієї причини генерал постійно відвідує свої війська на передовій.

"Одна справа – відпрацювати якийсь план в тилу, інша – подивитися, як досягнути успіху на землі, під час шаленого опору противника", – акцентував Сирський.

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що війна Росії проти України закінчиться раніше 2024 року. Проте слід зачекати на результати ЗСУ, лише після цього можна буде робити більш точні прогнози.

Раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов наголосив, що точних термінів завершення війни не знає ніхто. Водночас глава української розвідки переконаний, що війна закінчиться перемогою України. Мовиться про вихід на адмінкордони України 1991 року.

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