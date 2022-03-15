ЗСУ нищать угруповання окупантів та тилову інфраструктуру: у Генштабі рзповіли про ситуацію в Україні станом на ранок 15 березня

ЗСУ нищать угруповання окупантів та тилову інфраструктуру: у Генштабі рзповіли про ситуацію в Україні станом на ранок 15 березня

Ворог продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Розпочалася 20 доба протистояння народу України проти російських окупантів.

Також читайте Окупанти є одним з постачальників техніки для української армії — Зеленський

У Генштабі ЗСУ повідомили оперативну інформацію станом на 06.00 15 березня 2022 року.

Збройними Силами України завдаються нищівні удари по угрупованням військ та тиловій інфраструктурі окупантів.

За добу ЗСУ підбили 4 вертольоти, 1 літак та винищувачем збито крилату ракету ворога.

Окупанти у наступальних діях значних успіхів на всіх напрямках висування не мали і намагаються втримати раніше захоплені рубежі.

Ворог продовжує завдавання ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Окупанти використовують українські лікарні на тимчасово захоплених територіях України для лікування своїх поранених та об’єкти цивільної інфраструктури для розміщення техніки та вогневих позицій.

За наявною інформацією, у зв’язку з неспроможністю підтримання функціонування установ та організацій забезпечення життєдіяльності населених пунктів на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО, окупанти вимушені призупинити мобілізацію робітників комунальної сфери.

"Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовцями ЗС РФ виконувати накази командування. Також, за наявною інформацією, мобілізовані мешканці з тимчасово окупованої території окремих районів Луганської області, направляються для поповнення втрат діючих частин російських окупаційних військ, що залучені до бойових дій на території України", - повідомляють у Генштабі.

Противник намагається захопити Маріуполь. Українськими воїнами були успішно відбиті атаки загарбників. Загальні втрати ворога склали близько 150 чоловік, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Після понесених втрат окупанти припинили наступальні дії та відступили.

Артилерія і авіація завдали вогневе ураження по скупченню військової техніки та колонах ворога на маршрутах висування. За наявною інформацією, за результатами артилерійського вогневого нальоту було знищено 12 одиниць автомобільної техніки.

Також втрат зазнали батальйоні тактичні групи зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах ознак підготовки до проведення морської десантної операції не виявлено.

Нагадаємо, що у Коростені на Житомирщині медики врятували хлопчика, який отримав серйозні пошкодження під час обстрілу окупантами приватного сектору.