ЗСУ одночасно вдарили по нафтовому терміналу, базі флоту та мосту РФ: що відомо

ЗСУ завдали потужного удару по Росії / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У ніч на 4 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по нафтовому терміналу «Санкт-Петербург» та пункту базування «Кронштадт» у Ленінградській області Російської Федерації.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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У Генштабі пояснили, що ці удари мають послабити воєнну та економічну силу Росії. Після влучання спалахнула пожежа на нафтовому терміналі «Санкт-Петербург». Це один із найбільших таких об’єктів на Балтиці, який забезпечує пальним російську армію. Обсяги руйнувань ще з’ясовують.

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Ураження також зазнав пункт базування «Кронштадт». Він теж є одним із головних пунктів базування Балтійського флоту РФ. На території порту після влучання спалахнула пожежа.

«Окрім того, уражено залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Об’єкт використовується противником для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів», — зазначили у ЗСУ.

Також уражено низку інших цілей на тимчасово окупованих територіях та в акваторії Азовського моря, зокрема:

вертоліт противника в акваторії Азовського моря;

два пункти управління ворога в районі Шахтарського Донецької області;

склад безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у Титарівці;

ремонтний підрозділ у Старобільську;

склад паливно-мастильних матеріалів у Луганську.

«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації», — наголосили в Генеральному штабі ЗСУ.

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ЗСУ атакує Росію — останні новини

Нагадаємо, Україна продовжує атакувати нафтопереробні заводи у Росії. Вночі 28 червня лунали вибухи у Слов’янську-на-Кубані. Після атаки ударних безпілотників спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.

Так, після удару по нафтопереробному заводу «Слов’янськ-Еко» у Краснодарському краї військовий оглядач Богдан Мирошников припустив, що регіон може зіткнутися з проблемами із забезпеченням дизельним паливом.

До слова, українські удари безпілотниками по Москві останнім часом стали наймасштабнішими від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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