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ЗСУ одночасно вдарили по нафтовому терміналу, базі флоту та мосту РФ: що відомо
Сили оборони уразили нафтовий термінал та базу флоту в Ленінградській області РФ.
У ніч на 4 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по нафтовому терміналу «Санкт-Петербург» та пункту базування «Кронштадт» у Ленінградській області Російської Федерації.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
ЗСУ вдарили по важливих об’єктах РФ — що відомо
У Генштабі пояснили, що ці удари мають послабити воєнну та економічну силу Росії. Після влучання спалахнула пожежа на нафтовому терміналі «Санкт-Петербург». Це один із найбільших таких об’єктів на Балтиці, який забезпечує пальним російську армію. Обсяги руйнувань ще з’ясовують.
Ураження також зазнав пункт базування «Кронштадт». Він теж є одним із головних пунктів базування Балтійського флоту РФ. На території порту після влучання спалахнула пожежа.
«Окрім того, уражено залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Об’єкт використовується противником для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів», — зазначили у ЗСУ.
Також уражено низку інших цілей на тимчасово окупованих територіях та в акваторії Азовського моря, зокрема:
вертоліт противника в акваторії Азовського моря;
два пункти управління ворога в районі Шахтарського Донецької області;
склад безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у Титарівці;
ремонтний підрозділ у Старобільську;
склад паливно-мастильних матеріалів у Луганську.
«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації», — наголосили в Генеральному штабі ЗСУ.
ЗСУ атакує Росію — останні новини
Нагадаємо, Україна продовжує атакувати нафтопереробні заводи у Росії. Вночі 28 червня лунали вибухи у Слов’янську-на-Кубані. Після атаки ударних безпілотників спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі.
Так, після удару по нафтопереробному заводу «Слов’янськ-Еко» у Краснодарському краї військовий оглядач Богдан Мирошников припустив, що регіон може зіткнутися з проблемами із забезпеченням дизельним паливом.
До слова, українські удари безпілотниками по Москві останнім часом стали наймасштабнішими від початку повномасштабного вторгнення РФ.