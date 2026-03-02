Генштаб ЗСУ заявив про ураження російського центру дальнього космічного зв’язку / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони України у ніч на 2 березня уразили центр дальнього космічного зв’язку ворога в окупованому Криму.

Про це передає пресслужба Генштабу ЗСУ.

Так, українські захисники уразили центр дальнього космічного зв’язку у районі села Вітине і радіолокаційну станцію (РЛС) «Подльот-К1» неподалік Виноградного в окупованому Криму.

Окрім того, на окупованій Луганщині минулої доби уражено РЛС «Каста 2Е2» (село Любиме) та РЛС «ЯСТРЕБ А-В» (село Тополі).

Також українські підрозділи били, зокрема, по зосередженнях живої сили підрозділу радіоелектронної розвідки «Рубікон» у районах Керменчика (окупована частина Донецької області) та населеного пункту Кінські Роздори на окупованій частині Запорізької області.

Раніше ми писали, що українська ППО знищила понад 30 000 повітряних цілей за лютий 2026 року.