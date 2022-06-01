ЗСУ освоюють британські бронемашини тактичної підтримки Wolfhound: характеристики

Українські військові освоюють британські бронемашини тактичної підтримки Wolfhound, які надійшли до держави в межах пакету оборонної допомоги від Великої Британії.

Передані Україні бронемашини оснащені великокаліберними кулеметами Browning M2 калібру 12,7 мм.

Про це повідомили в Міноборони України 1 червня.

Wolfhound ("Вовкодав") – це шестиколісний вантажний варіант бронетранспортера Mastiff, який є британським варіантом південноафриканського Cougar.

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Передані Україні Wolfhound обладнані великокаліберними кулеметами Browning M2 калібру 12,7 мм, але можливе озброєння кулеметами різного калібру.

Максимальна швидкість, яку можуть розвинути ці бронемашини, становить 90 км/год. В одній такій машин можуть пересуватися восьмеро військових та два члени екіпажу.

В Міноборони зауважили, що Wolfhound спроєктований таким чином, що його броня може витримати обстріл зі стрілецької зброї, вибухи мін та саморобної вибухівки.

Нагадаємо, 1 червня в Білому домі офіційно підтвердили, що передають Україні РСЗВ та уточнили, що йдеться саме про HIMARS та боєприпаси до них. Проте там не вказали дальність цих боєприпасів.

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